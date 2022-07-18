Москва, 18 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Республиканцы США после победы на выборах в Конгресс потребуют создания медицинской комиссии для освидетельствования Джо Байдена на предмет дееспособности. Они могут это сделать и раньше выборов, но их меньшинство в палатах Конгресса и нет возможности запустить процедуру импичмента, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Напомню, что она сложная: должна решение принять нижняя Палата Конгресса (50% депутатов), потом слушания в Верхней палате — своеобразный суд и потребуется положительное решение не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67%).

Нижнюю палату республиканцы способны преодолеть, но в Сенате у них вряд ли будет две трети и тогда-то основание «недееспособность по медицинским показаниям» может им помочь», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо американскому лидеру Джо Байдену.

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