Калуга, 18 июля 2022, 14:17 — REGNUM В Калужской области в 2022 году планируется ввести в оборот порядка 18,8 тыс. га неиспользуемых земель, в том числе за счёт проведения культуртехнических мероприятий — 17 тыс. га. Об этом 18 июля заявил на заседании областного правительства министр сельского хозяйства региона Леонид Громов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Площадь сельскохозяйственных угодий в Калужской области составляет 1093,7 тыс. га, в том числе пашни — 822,5 тыс. га. В течение последних пяти лет в Калужской области ежегодно вводится в сельскохозяйственный оборот около 20-30 тыс. га неиспользуемых земель. В 2021 году в регионе использовалось 549 тыс. га — 66,7% пашни. 10 лет назад данный показатель составлял менее 40%.
Работа по вовлечению в оборот и предотвращению от выбытия из оборота сельхозземель ведётся по нескольким направлениям: обновление информации осуществляется на основе актуальных материалов дистанционного зондирования земли, данных из государственного кадастра недвижимости, информации, представленной органами местного самоуправления. Одним из основных инструментов работы по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель являются государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль. Другим направлением вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в оборот стала работа с невостребованными земельными долями. Так, начиная с 2008 года в области признано право на невостребованные доли и участки, выделенные в счет них, общей площадью более 110 тыс. га. Эти земли идут на формирование новых инвестиционных площадок и увеличение землепользования организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. В целях форсирования процесса ввода земель в оборот предусмотрены меры государственной поддержки в виде субсидирования затрат на проведение культуртехнических мероприятий по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий. В 2021 году данное направление было профинансировано из федерального и областного бюджетов на сумму более 67,7 млн руб.
С 2022 года начала действовать Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации на период с 2022 по 2031 год. В 2022 году конкурсный отбор для участия в программе прошли пять проектов на общую площадь 1,8 тыс. га. Общий объем субсидий, выделенных на реализацию данных проектов — 39,7 млн рублей. На участие в конкурсном отборе проектов мелиорации, подлежащих субсидированию в 2023 году, в Минсельхоз России направлено 25 проектов на общую сумму субсидирования более 371 млн рублей. По итогам проведения конкурсного отбора будут выделены средства государственной поддержки из федерального бюджета.
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