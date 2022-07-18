Калуга, , 14:17 — REGNUM В Калужской области в 2022 году планируется ввести в оборот порядка 18,8 тыс. га неиспользуемых земель, в том числе за счёт проведения культуртехнических мероприятий — 17 тыс. га. Об этом 18 июля заявил на заседании областного правительства министр сельского хозяйства региона Леонид Громов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обработка неиспользуемых сельскохозяйственных угодий Министерство сельского хозяйства Калужской области

Площадь сельскохозяйственных угодий в Калужской области составляет 1093,7 тыс. га, в том числе пашни — 822,5 тыс. га. В течение последних пяти лет в Калужской области ежегодно вводится в сельскохозяйственный оборот около 20-30 тыс. га неиспользуемых земель. В 2021 году в регионе использовалось 549 тыс. га — 66,7% пашни. 10 лет назад данный показатель составлял менее 40%.

Работа по вовлечению в оборот и предотвращению от выбытия из оборота сельхозземель ведётся по нескольким направлениям: обновление информации осуществляется на основе актуальных материалов дистанционного зондирования земли, данных из государственного кадастра недвижимости, информации, представленной органами местного самоуправления. Одним из основных инструментов работы по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель являются государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль. Другим направлением вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в оборот стала работа с невостребованными земельными долями. Так, начиная с 2008 года в области признано право на невостребованные доли и участки, выделенные в счет них, общей площадью более 110 тыс. га. Эти земли идут на формирование новых инвестиционных площадок и увеличение землепользования организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. В целях форсирования процесса ввода земель в оборот предусмотрены меры государственной поддержки в виде субсидирования затрат на проведение культуртехнических мероприятий по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий. В 2021 году данное направление было профинансировано из федерального и областного бюджетов на сумму более 67,7 млн руб.

С 2022 года начала действовать Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации на период с 2022 по 2031 год. В 2022 году конкурсный отбор для участия в программе прошли пять проектов на общую площадь 1,8 тыс. га. Общий объем субсидий, выделенных на реализацию данных проектов — 39,7 млн рублей. На участие в конкурсном отборе проектов мелиорации, подлежащих субсидированию в 2023 году, в Минсельхоз России направлено 25 проектов на общую сумму субсидирования более 371 млн рублей. По итогам проведения конкурсного отбора будут выделены средства государственной поддержки из федерального бюджета.

«За последние 10 лет мы увеличили долю использования земель более чем на 28 процентных пунктов. Задача на предстоящее десятилетие — обеспечить стопроцентный ввод земель в оборот. Полагаю, что мы с этой задачей справимся. Тем более что это полностью согласуется со сроками новой Государственной программы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель», — отметил Леонид Громов.

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