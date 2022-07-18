Гавана, 18 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес выразил глубокую скорбь по поводу смерти Сесара «Пупи» Педросо. Соответствующую запись Родригес сделал в своём аккаунте в Twitter.

Υπουργείο Εξωτερικών Бруно Родригес

Министр назвал «Пупи» иконой кубинской музыки.

Он также отметил узнаваемый почерк знаменитого композитора, а также его богатую на события карьеру.

Также Союз писателей и художников Кубы упомянул о боли, вызванной смертью «Пупи», а также об огромной работе, которую он проделал.

Министр культуры Альпидио Алонсо также назвал «Пупи» великим музыкантом и отметил плодотворную карьеру выдающегося пианиста и композитора.

Свои соболезнования также выразил ряд ведомств и организаций страны.