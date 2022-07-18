На Кубе скорбят в связи со смертью пианиста «Пупи»
Гавана, 18 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес выразил глубокую скорбь по поводу смерти Сесара «Пупи» Педросо. Соответствующую запись Родригес сделал в своём аккаунте в Twitter.
Υπουργείο Εξωτερικών
Бруно Родригес
Министр назвал «Пупи» иконой кубинской музыки.
Он также отметил узнаваемый почерк знаменитого композитора, а также его богатую на события карьеру.
Также Союз писателей и художников Кубы упомянул о боли, вызванной смертью «Пупи», а также об огромной работе, которую он проделал.
Министр культуры Альпидио Алонсо также назвал «Пупи» великим музыкантом и отметил плодотворную карьеру выдающегося пианиста и композитора.
Свои соболезнования также выразил ряд ведомств и организаций страны.