Псков, 18 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В честь 78-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков пройдёт военно-историческая реконструкция. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Участники реконструкции

Памятные мероприятия пройдут в Пскове 22 и 23 июля. Так, на стадионе «Электрон» гостей будет принимать военно-исторический фестиваль. Центральные события состоятся в Пскове 23 июля.

Участники фестиваля смогут посетить интерактивные экспозиции, которые поведают о жителях оккупированного фашистами города и действиях партизан в период Великой Отечественной войны.

Главным событием станет военно-историческая реконструкция. Гости фестиваля увидят эпизод партизанского боя в 1943 году с участием более ста человек.

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