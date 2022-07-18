Дублин, 18 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Ирландская парусная яхта, которая участвует в научной экспедиции в Арктику, достигла Исландии по пути к крупнейшей и самой глубокой в мире системе фьордов Скорсби-Саунд в восточной Гренландии. Целью научной экспедиции является исследование масштабов распространения микропластика в северных водах. Об этом сообщает Ирландский журнал о парусном спорте и лодках Afloat.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Парусная яхта

Группу независимых учёных возглавляет учёный Национального университета Ирландии Голуэй Питер Оуэнс.

Во время экспедиции яхта Danú попала в шторм. Группа пришвартовалась в Хусавике на северном побережье Исландии, где нашла убежище от непогоды вместе с другими судами. Сейчас экипаж работает над ремонтом двигателя и будет ждать благоприятных ледовых условий, прежде чем отправиться в Гренландию. По словам учёного из Ирландии, это одно из самых неспокойных летних месяцев за последние 30 лет.

Учёные намерены сойти на берег на Земле Милн, полуострове в восточной Гренландии, вокруг отдаленного ландшафта Скорсби-Саунд, простирающегося почти на 300 км от национального парка северо-восточной Гренландии.

Экипаж Danú собирает образцы соленой и пресной воды из источников, которые они фильтруют для проверки на наличие микропластика.

«Данных о присутствии микропластика в арктических водах не так много, и мы надеемся улучшить глобальные знания об этом», — пояснил Оуэнс.

Как сообщало ИА REGNUM, британская организация Clipper Ventures, которая проводит кругосветные гонки на парусных яхтах, организовала экспедицию SKIRR Adventures с целью объединить исследователей со всего мира, чтобы отправиться в морское путешествие в Исландию и Гренландию через Шотландию и Фарерские острова.

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