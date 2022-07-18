Казань, 18 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Порядка 34,5 млн рублей требуется для восстановления объекта культурного наследия в Татарии. Таковы результаты проведенной экспертизы. Как сообщает следственное управление СКР по РТ, бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации»).

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«Неустановленные сотрудники ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» доверительного управления ЗПИКФ «АС-фонд строительный», основным бенефициаром которого является обвиняемый, при проведении ремонтно-строительных работ повредили и частично уничтожили на улице Карла Маркса города Казани объект культурного наследия федерального значения «Комплекс Адмиралтейской конторы, арх. Кафтырев В. И.», включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Уфе сотрудники компании организовали в жилом доме строительно-ремонтные работы без разрешительной документации, согласованной и выданной Башкультнаследием.

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