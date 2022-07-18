Красноярск, , 12:35 — REGNUM В Красноярске 20 июля проведут проверку автоматизированной системы оповещения. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, планируется запуск электросирен и передача речевого сообщения по каналам теле- и радиовещания.

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

Уточняется, что проверка пройдёт в два этапа — с 10:30 до 11:00 и с 12:00 до 12:30 по местному времени.

Горожан просят сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка систем оповещения пройдёт 20 июля и в других городах РФ.

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