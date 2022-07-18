Москва, 18 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Иран является другом и партнёром России. Об этом сегодня, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана, показанное в эфире «Россия24».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва очень дорожит двусторонними отношениями и придаёт им большое значение.

«Отрадно, что президенты двух стран — Росси и Ирана — находятся в процессе постоянного общения», — отметил Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, санкции являются той ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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