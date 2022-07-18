Брюссель, , 12:34 — REGNUM Министры иностранных дел стран Европейского союза в понедельник 18 июля рассмотрят обширный пакет санкций против России и возможность включить в него запрет на экспорт золота в надежде, что эти меры в конце концов скажутся на ситуации вокруг Украины, передает Associated Press.

Жозеп Боррель European Parliament

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сказал, что на данный момент «самое главное — это запрет на российское золото», которое является второй по величине экспортной отраслью России после энергетики. В июне группа ведущих промышленных стран «Большой семерки» уже приняла решение о запрете на золото из РФ, утверждая, что Москва использует его для укрепления своей валюты.

Министры оценят возможности ужесточить контроль за экспортом высоких технологий в Россию.

Помимо ограничительных мер, министры также рассмотрят планы по увеличению военной помощи Украине, а глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по видеосвязи проинформирует о последних событиях.

«Если что-то и следует продолжать, так это поставки оружия. И все, кто может это делать, — очевидно, это основные промышленные страны западного мира… должны их существенно увеличить», — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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