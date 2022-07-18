Брюссель, 18 июля 2022, 12:34 — REGNUM Министры иностранных дел стран Европейского союза в понедельник 18 июля рассмотрят обширный пакет санкций против России и возможность включить в него запрет на экспорт золота в надежде, что эти меры в конце концов скажутся на ситуации вокруг Украины, передает Associated Press.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
European Parliament

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сказал, что на данный момент «самое главное — это запрет на российское золото», которое является второй по величине экспортной отраслью России после энергетики. В июне группа ведущих промышленных стран «Большой семерки» уже приняла решение о запрете на золото из РФ, утверждая, что Москва использует его для укрепления своей валюты.

Министры оценят возможности ужесточить контроль за экспортом высоких технологий в Россию.

Помимо ограничительных мер, министры также рассмотрят планы по увеличению военной помощи Украине, а глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по видеосвязи проинформирует о последних событиях.

«Если что-то и следует продолжать, так это поставки оружия. И все, кто может это делать, — очевидно, это основные промышленные страны западного мира… должны их существенно увеличить», — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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