Москва, , 12:35 — REGNUM Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, должны сохранить свои права на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 18 июля глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (СРЗП).

Галина Хованская Deputat.club

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает вернуть гражданам право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг при погашении задолженности по ЖКХ. Такое право должники утратили с 1 января 2022 года при наличии установленной решением суда задолженности вне зависимости от заключения или выполнения соглашения по ее погашению.

«В сложившейся экономической ситуации крайне важно поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У граждан должно быть сохранено право на получение субсидии, если они заключают соглашения о погашении задолженности в рассрочку!», — сказала парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о возврате субсидий на ЖКХ при оплате долга внесен в Госдуму