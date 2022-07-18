Барнаул, , 12:31 — REGNUM Гости из Луганской и Донецкой народных Республик примут участие в Шукшинских днях на Алтае, сообщает 18 июля телеграм-канал краевого правительства со ссылкой на алтайского министра культуры Елену Безрукову.

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» Минэкономразвития РФ

В этом году в писательскую делегацию — участников Шукшинского фестиваля вошла автор лирических сборников, председатель районного литературного объединения «Созвездие Лиры» Людмила Лисицкая (г. Славяносербск Луганской Народной Республики).

К литературному диалогу в онлайн-режиме присоединятся представители библиотек Донецкой Народной Республики Инга Аксенова и Елена Довгаль.

22 июля к мероприятиям Шукшинских дней на Алтае в онлайн-режиме присоединится поэт, преподаватель кафедры истории русской литературы и теории словесности Донецкого национального университета Ксения Першина. Телемост с гостем из Донецка пройдет на площадке Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина в Бийске.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

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