Донецк, , 12:30 — REGNUM На данный момент войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) была полностью перекрыта в двух районах соединяющая Авдеевку и Константиновку дорога. Об этом 18 июля сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку. Авдеевка сейчас охвачена в полукольцо», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты подвергли обстрелам населённые пункты Александровку и Минеральное в ДНР.