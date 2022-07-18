Улан-Удэ, 18 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, трое заразившихся госпитализированы.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 541.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 286 человек, в том числе четверо за сутки. Жертвами коронавируса стали 3036 пациентов.