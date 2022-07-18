Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил арендующей Конюшенное ведомство в Петербурге по программе «Рубль за метр» московской компании ООО «БахчаСарай» начинать реконструкцию исторического комплекса зданий. Это следует из опубликованного 18 июля решения суда.

Здание Конюшенного ведомства Дарья Драй © ИА REGNUM

Обеспечительные меры были наложены судом по иску ООО «БИМС» — небольшой компании петербургского предпринимателя — к комитету имущественных отношений (КИО) Петербурга, с привлечением в качестве третьих лиц АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» и ООО «БахчаСарай».

Истец, который также претендовал на реконструкцию Конюшенного ведомства в центре Северной столицы, но получил отказ, через суд оспаривает законность передачи инвестору исторического здания. В своем иске «БИМС» указывает, что начало реконструкции до разрешения спора нанесет компании ущерб в виде неполученной прибыли.

«Учитывая характер заявленных требований, принятие по заявлению истца обеспечительных мер, связанных с предметом спора, позволяет предотвратить возможное причинение ущерба правам и законным интересам заявителя, а также уменьшить негативные последствия действий Организатора торгов при проведении Аукциона, законность которого оспаривается в арбитражном суде», — отметили в арбитраже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце мая были подведены итоги открытого аукциона на право аренды по программе «Рубль за метр». Арендатором комплекса зданий Конюшенного ведомства в историческом центре Петербурга стало ООО «БахчаСарай» из Москвы. Компания должна в течение не более чем семи лет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. На разработку проекта отведено не более двух лет.

Заметим, что на конкурс, помимо «БИМС» и «БахчаСарай», подавались компании «СПб развитие», АО «Футуро» и АО «Альфа». Последняя — дочерняя компания фирмы «Мегалайн», которую контролирует известный предприниматель Евгений Пригожин. Однако еще до начала торгов «Альфа» была исключена из конкурса, что в компании назвали «абсолютно незаконным».

Читайте ранее в этом сюжете: Реставрацией Конюшенного ведомства в Петербурге займется компания из Москвы