Санкт-Петербург, 18 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил арендующей Конюшенное ведомство в Петербурге по программе «Рубль за метр» московской компании ООО «БахчаСарай» начинать реконструкцию исторического комплекса зданий. Это следует из опубликованного 18 июля решения суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Конюшенного ведомства

Обеспечительные меры были наложены судом по иску ООО «БИМС» — небольшой компании петербургского предпринимателя — к комитету имущественных отношений (КИО) Петербурга, с привлечением в качестве третьих лиц АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» и ООО «БахчаСарай».

Истец, который также претендовал на реконструкцию Конюшенного ведомства в центре Северной столицы, но получил отказ, через суд оспаривает законность передачи инвестору исторического здания. В своем иске «БИМС» указывает, что начало реконструкции до разрешения спора нанесет компании ущерб в виде неполученной прибыли.

«Учитывая характер заявленных требований, принятие по заявлению истца обеспечительных мер, связанных с предметом спора, позволяет предотвратить возможное причинение ущерба правам и законным интересам заявителя, а также уменьшить негативные последствия действий Организатора торгов при проведении Аукциона, законность которого оспаривается в арбитражном суде», — отметили в арбитраже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце мая были подведены итоги открытого аукциона на право аренды по программе «Рубль за метр». Арендатором комплекса зданий Конюшенного ведомства в историческом центре Петербурга стало ООО «БахчаСарай» из Москвы. Компания должна в течение не более чем семи лет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. На разработку проекта отведено не более двух лет.

Заметим, что на конкурс, помимо «БИМС» и «БахчаСарай», подавались компании «СПб развитие», АО «Футуро» и АО «Альфа». Последняя — дочерняя компания фирмы «Мегалайн», которую контролирует известный предприниматель Евгений Пригожин. Однако еще до начала торгов «Альфа» была исключена из конкурса, что в компании назвали «абсолютно незаконным».