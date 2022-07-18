Чебоксары, 18 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Чувашии в ближайшее время ожидаются дожди, при этом за сутки может выпасть четверть месячной нормы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Лето на озере

По его прогнозу, ближайшие сутки местами прольются дожди, наиболее интенсивные осадки пройдут вечером 18 июля и в ночь на 19 июля. По предварительным расчётам, в Чебоксарах за сутки может выпасть четверть июльской нормы.

Дожди принесут похолодание до +17…+22 градусов, также станет ветрено. 20 июля осадки прекратятся, ветер стихнет и потеплеет на несколько градусов.

21 июля ожидается приход волнового циклона с дождями, а погоду начнёт определять периферия европейского антициклона, где сейчас стоит аномальная жара. В Чувашии, несмотря на северный ветер, установится сухая солнечная погода с температурой +25….+30 градусов.

По предварительным прогнозам, в конце июля в очередной раз пройдут кратковременные грозовые дожди и станет прохладнее.