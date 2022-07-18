Москва, , 12:35 — REGNUM Законопроект, предлагающий вернуть гражданам право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг при погашении задолженности по ЖКХ, внесен в Госдуму группой депутатов во главе с руководителем фракции СРЗП в Госдуме Сергеем Мироновым и главой думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галиной Хованской (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы пояснили, что по законодательству с 1 января 2022 года должники, которые имели право на получение субсидии или компенсации, утратили свои льготы вне зависимости от того, было ли заключено соглашение на погашение коммунальных долгов.

По мнению парламентариев, федеральный закон лишил нуждающихся в социальной поддержке без учета их добросовестности и жизненных обстоятельств, повлекших за собой долги.

Законопроектом предлагается вернуть право граждан на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при заключении или выполнении ими соглашений по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в случае если такая задолженность образовалась за период не более чем три последних года.

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