Мадрид, , 12:23 — REGNUM Аномальная жара в Испании, от которой страна страдает уже полторы недели, начинает спадать. Об этом пишет агентство EFE.

Жара Pixabay.com

При этом 11 населенных пунктов остаются в состоянии тревоги, особенно на севере, где в Стране Басков и Ла-Риохе действует «красное» предупреждение о высоких температурах от +40 до +42, сообщает Государственное метеорологическое агентство Испании.

Во всех провинциях Страны Басков установлен «красный» уровень (чрезвычайный риск) с высокими температурами, особенно во внутренних точках Бискайского побережья и во внутренних районах Гипускоа и Бискайи.