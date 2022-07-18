Берлин, 18 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Только за последний месяц цена газа в Европе удвоилась, из-за чего многие компании могут быть вынуждены прекратить работу, сообщает 18 июля Financial Times.

Gncr.com Азотные удобрения

«Нам придется немедленно остановить [производство]», — сказал Петр Цингр, генеральный директор SKW Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейшего в Германии производителя аммиака и ключевого европейского поставщика удобрений.

Рост цен уже привел к снижению спроса на удобрения SKW на 50-70%. Фермеры недовольны возросшими затратами, а некоторые незаконно используют удобрения российских производителей, ввозимые в ЕС контрабандой через Сербию. По словам Цингра, его компания сможет поддерживать работу заводов не долее нескольких недель.

Нынешняя ситуация «является четким сигналом, что наша среда нестабильна, и если у них [инвесторов] будет выбор, куда вкладывать, они, безусловно, предпочтут инвестировать в Америку или другие регионы», сказал он.

Правительство Германии попыталось исправить положение, предложив 5 млрд евро в виде грантов энергоемким компаниям. Основную часть получат компании, производящие химическую продукцию, стекло, сталь, металлы и керамику.