Мурманск, , 14:12 — REGNUM На программу субсидирования строительства «Свой дом в Арктике» в Мурманской области подали более 900 заявок за две недели. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Расчудесный дом Андрей Дьячков © ИА REGNUM

«Более 900 обращений поступило по программе «Свой дом в Арктике» всего за две недели, и 22 комплекта документов уже готовы к получению региональной поддержки», — сообщил Чибис.

На реализацию программы будет выделено 500 млн рублей из областного бюджета. В дальнейшем ее условия будут корректироваться в зависимости от запросов жителей региона.

Получить сертификат на 1 млн рублей смогут граждане, работающие в организациях социальной сферы и ключевых отраслях экономики. Обязательным условием участия в программе является наличие земельного участка с разрешением на индивидуальное жилищное строительство. Программа рассчитана на три года с 2022 по 2024, ежегодно на нее будет выделяться по 500 млн рублей, то есть сертификаты смогут получить около 400 семей в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России запустили проект «Арктический вызов».

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