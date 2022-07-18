Москва, , 12:08 — REGNUM США создавали из военных на Украине искусственные машины по убийству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«США не только через биолаборатории создавали фактически машины по убийству. Те технологии манипуляции сознанием, которые они апробировали на Украине в соединении с наркотиками и в соединении с возможностью применения биооружия, это, безусловно, искусственная машина по убийству», — сказала Яровая.

«Мы видим: та жестокость и зверства, с которой ведут себя военнослужащие Украины, те преступления, которые они совершают в отношении мирного населения, те чудовищные преступления, которые они совершают в отношении военнопленных, подтверждают, что все это — единая система управления и создания жесточайшей машины по убийству реализовывалась под управлением США, все всякого сомнения», — заявила Яровая.

«И те допинги, которые им по-прежнему дают, чтобы нейтрализовать последние следы человеческого сознания и превратить их в жесточайшие и смертоносные чудовища, тоже это подтверждают», — добавила она.

Парламентарий также обратила внимание на то, что военнослужащие Украины были подвергнуты разным экзотические заболеваниям, что выявляют анализы.

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