Стрежевой, Томская область, 18 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В городе Стрежевой Томской области вынесен приговор 61-летнему местному жителю за незаконное хранение взрывчатого вещества. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Lord Mountbatten Охотничий патрон

По данным обвинения, в 2000 году у обвиняемого закончился срок действия разрешения на оружие, в связи с чем у него изъяли ружьё. При этом у него осталась банка с охотничьим порохом, которую он хранил у себя более 20 лет, пока в январе 2022 года её не конфисковали правоохранители.

В ходе расследования преступления, как отмечается, мужчина активно способствовал следствию. Кроме того, судья при вынесении приговора учёл наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка и отсутствие судимостей.

«Согласившись с мнением прокурора, суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 10 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.