Казань, 18 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Сход трамвайного вагона произошел утром 18 июля в столице Татарии. По предварительной информации, водитель нарушил скоростное ограничение, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

A.Savin Скоростной трамвай в Казани

ДТП с участием трамвая произошло на улице Тукая. Ограничение скорости на данном участке составляет 15 км/ч. Предварительно, водитель ехал со скоростью 31 км/ч, что привело к сходу транспортного средства. Движение маршрутов №3 и №5а было приостановлено почти на 1 час.

О пострадавших не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 6 декабря 2021 года под трамвай на улице Гвардейской попала 11-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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