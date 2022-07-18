Барселона, Испания, 18 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Около 130 наземных и воздушных сил продолжают работу, пытаясь стабилизировать ситуацию с лесным пожаром в регионе Бажес. Об этом пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Лесной пожар

Ситуация наиболее затронула муниципалитет Эль-Пон-де-Виломара (провинция Барселона) — там огонь уже опустошил более 1200 гектаров и все еще не контролируется.

Пожар, второй по величине в Каталонии в 2022 году, повредил около двадцати домов в жилых комплексах в районе, охваченном пламенем, и заставил сотни жителей покинуть свои дома.