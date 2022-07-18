Симферополь, , 12:02 — REGNUM Организаторы незаконного игорного бизнеса предстанут перед судом в Евпатории, о завершении следствия по уголовному делу 18 июля сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

В казино

Обвиняемыми по уголовному делу проходят шесть участников преступной группы. Как полагает следствие, организатором незаконного бизнеса стал житель Тамбовской области. В июле 2020 года он создал преступную группу, которая обеспечивала подпольную деятельность по проведению незаконных азартных игр в Евпатории.

«Участники группы действовали согласно распределенным ролям, соблюдая при этом требования конспирации. Доходом от азартных игр распоряжались по своему усмотрению», — уточнили в СК.

Преступная деятельность организаторов казино была пресечена правоохранителями в августе 2021 года. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения его по существу.