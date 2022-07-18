Мадрид, 18 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Забастовка, объявленная бортпроводниками авиакомпании EasyJet, привела в минувшие выходные к отмене 34 рейсов и 155 задержкам. Об этом пишет агентство EFE.

В аэропорту

Отмечается, что наиболее всего пострадали рейсы, вылетающие из аэропорта Барселона-Эль-Прат.

Согласно информации, предоставленной профсоюзами, только лишь 17 июня 18 рейсов были приостановлены и 37 задержаны — они должны были вылететь, в частности, в Женеву, Бристоль, Неаполь и Милан.