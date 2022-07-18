Берлин, , 11:59 — REGNUM Промышленные предприятия по всей Германии столкнулись с реальной перспективой остаться без природного газа, и некоторые из них изучают возможности его замены другими источниками энергии. Однако для тех, кто работает на оборудовании, специфическом для данного вида топлива, или тех, кто использует его в качестве сырья, альтернативы нет, сообщает 18 июля Financial Times.

Промышленность SD-Pictures

«Сейчас есть опасность, что мы больше не сможем производить некоторые товары в Германии, потому что просто не будет газа, или стоимость энергии будет настолько высокой, что производство перестанет быть конкурентоспособным», — заявил представитель Ассоциации химической промышленности Йорг Ротермель.

Правительство готовится к надвигающемуся кризису. Чуть более трех недель назад оно запустило второй этап национального плана на случай чрезвычайной ситуации с газом, что еще на шаг приближает Германию к нормированию газоснабжения. Оно также возвращает в строй законсервированные угольные электростанции, строит новые терминалы для импорта сжиженного природного газа и планирует систему аукционов для стимулирования промышленных потребителей к тому, чтобы они сокращали потребление газа.

Между тем компании получили предупреждение о том, что им следует готовиться к возможным отключениям. В недавнем письме одному из членов парламента от оппозиции министерство экономики заявило, что все «операторы критической инфраструктуры», такие как больницы, должны приобрести аварийные электрогенераторы.

Большинство экономистов ожидают, что в случае полного прекращения поставок Германия столкнется с серьезным падением производства. Отсутствие газа зимой, по мнению аналитиков швейцарского банка UBS, спровоцирует «глубокую рецессию», которая приведет к снижению ВВП почти на 6% к концу 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа