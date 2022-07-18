Донецк, 18 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам несколько районов Донецка, а также Ясиноватую и Доломитное. Об этом 18 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что в 10:40 (совпадает с мск) киевскими боевиками было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, а в 10:45 — три снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой.

Также указывается, что в 11:05 ив 11:25 ВСУ дважды выпустили по три снаряда калибра 152 мм по Петровскому району Донецка, а в 11:15 — три снаряда калибра 155 мм по Доломитному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шефство над детским оздоровительным центром «Красная гвоздика» в городе Бердянск Запорожской области взял международный детский центр «Артек».