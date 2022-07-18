Санкт-Петербург, 18 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Санкт-Петербург занял вторую строчку по заражениям коронавирусом среди регионов России. Об этом 18 июля сообщили в федеральном оперштабе. Северная столица обошла Московскую область на 142 случая, но уступила Москве на 409 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 517 случаев заражения COVID-19. Это на 82 случая больше, чем сутками ранее.

От ковида, как основной причины смерти, в Петербурге скончались за сутки шесть пациентов. Спад показателя за сутки составил два человека.

Излечились от ковида за сутки только 28 больных, что на 34 человека меньше, чем за предыдущие сутки. Этот показатель сокращается в Петербурге уже шестой день подряд.

Отметим, что с того момента, как в Петербурге обнаружили первый случай заражения коронавирусом, в городе выявили уже 1 541 876 таких случаев. Жертвой вируса стал за это время 34 251 человек, а переболели им 1 503 348 пациентов.