Обнинск, Калужская область, , 12:09 — REGNUM Прокуратура Обнинска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении 20 эпизодов фиктивной постановки на учёт иностранных граждан за плату в принадлежащей ему квартире. Об этом 18 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

прокуратура Калужской области

Суду были представлены доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок один год шесть месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правозащитницу Татьяну Котляр, 18 июля Обнинский городской суд рассмотрит её апелляцию на приговор мирового суда. Ранее за фиктивную регистрацию иностранных граждан Котляр была приговорена судом к штрафу в 340 тыс. рублей. Это уже пятый приговор правозащитницы за организацию «резиновой» квартиры, в которой в разные годы женщина прописала до 800 мигрантов и беженцев.

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