Казань, , 12:09 — REGNUM В столице Татарии в результате инцидента на стройке погиб 52-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла утром 15 июля при проведении работ на строящемся объекте по улице Окольной. По предварительным данным, мужчина находился на втором этаже строящегося дома. Рабочий должен был принять с подъемного крана короб с арматурой, но одна из строп отцепилась от груза, и он упал на мужчину. Рабочий скончался по дороге в больницу.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Кузнецке во время строительных работ погиб 63-летний мужчина.

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