Казань, 18 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В столице Татарии в результате инцидента на стройке погиб 52-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Трагедия произошла утром 15 июля при проведении работ на строящемся объекте по улице Окольной. По предварительным данным, мужчина находился на втором этаже строящегося дома. Рабочий должен был принять с подъемного крана короб с арматурой, но одна из строп отцепилась от груза, и он упал на мужчину. Рабочий скончался по дороге в больницу.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Кузнецке во время строительных работ погиб 63-летний мужчина.

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