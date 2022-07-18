Яйский район, , 11:56 — REGNUM В Кемеровской области руководителя деревообрабатывающего предприятия признали виновной в нарушении правил охраны окружающей среды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Деревообрабатывающее производство Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР

По данным следствия, с марта 2018 по декабрь 2021 года обвиняемая поручала работникам складировать отходы на арендованном земельного участке в Яйском районе. В результате был уничтожен плодородный слой почвы на площади 5 га.

«Следствием проведена судебно-экологическая экспертиза, которая показала, что общий ущерб от перекрытия почвенного слоя составляет 1 млн 300 тысяч рублей. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала», — отметили в ведомстве.

Суд признал 55-летнюю ранее судимую женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 80 тыс. рублей. Прокуратура также подала гражданский иск на возмещение причинённого природе вреда.