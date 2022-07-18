Сеул, , 11:57 — REGNUM В первые пять месяцев дефицит бюджета Южной Кореи превысил 70 трлн вон (~$53,1 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства финансов.

Дефицит

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец мая дефицит бюджета составил 71,2 трлн вон (~$54,08 млрд), что на 22,7 трлн вон (~$17,2 млрд) больше по сравнению с 2021 годом.

Как отметили в министерстве, в первую очередь показатель вырос из-за принятого второго дополнительного бюджета, часть которого была направлена на поддержку индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, а также реализацию мер по стабилизации потребительских цен.

По прогнозам специалистов, по итогам года дефицит управляемого финансового баланса достигнет 110,8 трлн вон (~$84,1 млрд).