Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM В Ленинградской области по итогам июня оказалась самая низкая инфляция по Северо-Западному федеральному округу — 13,82%, сообщил 18 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы удерживаем ситуацию уже не первый месяц, и это неплохая оценка нашей работы. Сейчас сезонно снижается потребкорзина, но еще остаются проблемы с ростом цен на промышленные товары», — отметил глава региона указав, что в июне темп прироста цен оставался ниже, чем по СЗФО (15,49%) и по России в целом (15,90%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Центробанка, основное влияние на динамику цен оказали укрепление рубля, снижение потребительского спроса после его всплеска в марте и высокое насыщение рынка отдельными видами продуктов питания и непродовольственных товаров.

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