Ярославль, 18 июля 2022, 11:52 — REGNUM Ярославский областной суд освободил из-под домашнего ареста директора ООО «Техмонтаж» Вячеслава Меньшикова, обвинённого в хищении бюджетных средств путём мошенничества при строительстве новой школы в Рыбинске и очистных сооружений в Рыбинском районе. Об этом сообщили в областном суде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд арестовал директора в феврале 2022 года. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Меньшиков обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.
Теперь мера пресечения ему изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий до 22 августа 2022 года. Об этом ходатайствовали сам обвиняемый и его защита.
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