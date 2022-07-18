Ярославль, 18 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Ярославский областной суд освободил из-под домашнего ареста директора ООО «Техмонтаж» Вячеслава Меньшикова, обвинённого в хищении бюджетных средств путём мошенничества при строительстве новой школы в Рыбинске и очистных сооружений в Рыбинском районе. Об этом сообщили в областном суде.

Yarregion.ru Построенная школа в Рыбинске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд арестовал директора в феврале 2022 года. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Меньшиков обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Теперь мера пресечения ему изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий до 22 августа 2022 года. Об этом ходатайствовали сам обвиняемый и его защита.