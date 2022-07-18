Симферополь, 18 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал в Международном детском центре «Артек» 17 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Артека». Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

https://media.artek.org Участники «Большой перемены»

«Вот уже 97 лет «Артек» играет роль одного из главных мотиваторов к достижениям, к проявлению себя, к раскрытию своих талантов. И это самое важное, что объединяет детский центр и самый масштабный в России конкурс для школьников «Большая перемена». За три года сотрудничества мы стали не просто партнерами, мы стали настоящими друзьями. Поездка в «Артек» для всех финалистов уже является наградой, но я искренне верю, что эти ребята не раз вернутся в Страну Детства, где сбываются мечты. Финал «Большой перемены» станет для многих стартом к новым действиям, к новым свершения, новому жизненному пути, подарит новые знакомства, море эмоций, тысячу невероятных и смелых идей. А в сердцах участников навсегда останется особая, душевная атмосфера, в которую они смогут погрузиться на артековской смене», — сказал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Исполнительный директор АНО «Большая Перемена» Валерий Моргуновский, обращаясь к участникам финала, отметил, что конкурс — это, прежде всего, возможность найти новых друзей и единомышленников.

«Большие перемены начинаются с малых дел, а большие перемены в вашей жизни уже происходят благодаря участию в этом проекте», — подчеркнул Моргуновский.

Участниками финала «Большой перемены» стали около 600 школьников — это ученики пятых-седьмых классов из 76 субъектов Российской Федерации и участникимеждународного трека конкурса из 18 иностранных государств. В числе участников смены — 220 школьников из ЛНР и ДНР, также в число финалистов вошли старшеклассники из Канады, Португалии, Казахстана, Египта, Ливана, Киргизии, Армении, Белоруссии, Молдавии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

По итогам финала будет отобрано 300 победителей конкурса. Они отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах России, где посетят культурные и природные достопримечательности. Победители международного трека получат возможность бесплатно пройти обучение в лучших российских вузах.

Отметим, что финал будет проходить в течение нескольких дней, с 17 по 21 июля. Помимо собственно конкурса, участников финала ожидают мотивационные дискуссии, познавательные и творческие мастер-классы, которые для школьников проведут представители науки, образования, культуры, спорта, предпринимательства и волонтерства, а также кастинги в творческие проекты «Большой перемены».

В рамках финала впервые состоится учредительное собрание Российского движения детей и молодежи, участниками которого станут более 40 представителей крупнейших детских общественных организаций, руководители движений и организаций федерального уровня, представители федеральных органов исполнительной власти и администрации президента Российской Федерации.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование», его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.