Москва, , 11:51 — REGNUM Законопроект о биоресурсных центрах и биологических коллекциях намерены внести в Госдуму парламентарии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом сообщил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Драй © ИА REGNUM

«Следующая актуальная задача — это разработка и внесение законопроекта о биоресурсных центрах и биологических коллекциях», — сказал Косачёв.

Он предложил сенаторам и депутатам Госдумы консолидироваться над работой над законодательными инициативами в этой сфере.

С 1 июля 2022 года вступил в силу комплекс требований, вытекающих из закона о биологической безопасности, по которому в России создается национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Яровая раскрыла систему воровства научных идей и разработок США