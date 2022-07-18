Москва, 18 июля 2022, 11:51 — REGNUM Законопроект о биоресурсных центрах и биологических коллекциях намерены внести в Госдуму парламентарии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом сообщил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
«Следующая актуальная задача — это разработка и внесение законопроекта о биоресурсных центрах и биологических коллекциях», — сказал Косачёв.
Он предложил сенаторам и депутатам Госдумы консолидироваться над работой над законодательными инициативами в этой сфере.
С 1 июля 2022 года вступил в силу комплекс требований, вытекающих из закона о биологической безопасности, по которому в России создается национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов.
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