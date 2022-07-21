21 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Варвара Захарова, Дария Лисовая, , 10:28 — REGNUM А поедемте прогуляться в Марий Эл. Республика славится великолепием сохранившейся здесь первозданной природы и необычайной культурой. Вы попробуете подкоголи, шокту, лашку, уячи и пулашкамуно. А в Йошкар-Оле вас удивит набережная в европейском стиле и даже свой кусочек Москвы.

Въездной знак в Йошкар-Оле Варвара Захарова © ИА REGNUM

Озерный край

Марий Эл — настоящий озёрный край. На территории республики находится около двухсот разных по своим размерам и полезным свойствам водоемов. Особенно необычным, одним из самых красивых и знаменитых озер России является озеро Морской глаз. Визитка республики славится необыкновенным изумрудным цветом воды, манящей глубиной и легендой о несчастной любви. Однако год от года это озеро мельчало и сейчас уже туристам даже не советуют на него ездить, так как красивых фото уже не сделать.

Река Волга в городе Козьмодемьянск Варвара Захарова © ИА REGNUM Паромная переправа из Козьмодемьянска в Коротни Варвара Захарова © ИА REGNUM

Зато путешественники любят посещать озера Таир, Яльчик и Кичиер. Все они находятся в нижнем течении реки Илеть, и расположены как бы в форме цепочки. Здесь можно насладиться девственной природой, теплой водой и хвойными лесами вокруг озер.

Горномарийский район, Козьмодемьянск

Козьмодемьянск — культурный центр региона. Он является городом купцов с интересной историей. Здесь вы найдете настоящие купеческие дома, музеи, насладитесь особой атмосферой города. Кстати, такое необычное название городу присвоил сам Иван Грозный. Царю так понравились холмистые территории, что было приказано основать здесь крепость в день святых — Косьмы и Дамиана. Отсюда и пошло название города.

Въездная стелла в Козьмодемьянске Варвара Захарова © ИА REGNUM

Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс Варвара Захарова © ИА REGNUM

Улица в Козьмодемьянске Варвара Захарова © ИА REGNUM Этномузей под открытым небом в Козьмодемьянске Варвара Захарова © ИА REGNUM

Этнографический музей в Козьмодемьянске, Марий Эл Варвара Захарова © ИА REGNUM Этнографический музей в Козьмодемьянске Варвара Захарова © ИА REGNUM

Марийская Швейцария, Куженерский район

В республике есть и своя «Швейцария». Пустынное место с множеством известняка местные прозвали Каменной горой. Природа здесь пышет свежим воздухом и студёной водой, которая бьется из ключа Каменного. Огромные лесистые холмы вместе с крутыми склонами позволили местным организовать горнолыжные трассы, отчего и носит название «Швейцария».

Марийская Швейцария, Куженерский район, Марий Эл Варвара Захарова © ИА REGNUM

Куженерский район, Марий Эл Варвара Захарова © ИА REGNUM

Сернур

Деревня Сернур основана в XVII веке. Название Сернур пошло от реки Шердеж, на которой и раскинут населённый пункт. В старину деревню населяли только местные народы — язычники. Сернур известен был как своего рода Иерусалим для марийцев. Он всегда претендовал на руководящую роль в религиозном отношении.

Школа в Сернуре, Марий Эл Варвара Захарова © ИА REGNUM

Визимбирь

Деревня Визимбирь славится множеством родников. Местную воду, богатую серебром, называют «живой водой» из-за множества целебных свойств. Из этой воды все туристы могут попробовать чай с таежными ягодами и сладостями. Помимо родников привлекает и возможность увидеть традиционную марийскую культуру, познакомиться фольклором народа мари.

Кроме того, на родниках деревни построены колодцы, где марийцы делятся с туристами искусством обработки льна. На территории деревни также есть уникальная баня, построенная на роднике.

Царевококшайск

Столица республики Марий Эл Йошкар-Ола до 1919 года носила название Царевококшайск. Сейчас, согласно данным переписи 2020 года, в городе порядка прожидает порядка 274 тысяч человек.

Вид на Йошкар-Олу днем Варвара Захарова © ИА REGNUM

Национальная художественная галерея и городские часы в Йошкар-Оле Варвара Захарова © ИА REGNUM

Марийский национальный театр драмы в Йошкар-Оле Варвара Захарова © ИА REGNUM

Марийская государственная филармония имени Я. Эшпая, Йошкар-Ола Варвара Захарова © ИА REGNUM

Стадион Дружба в Йошкар-Оле Варвара Захарова © ИА REGNUM

Гостиница Советская в Йошкар-Оле Варвара Захарова © ИА REGNUM Здание Пенсионного фонда России в Йошкар-Оле Варвара Захарова © ИА REGNUM

Вид на Йошкар-Олу вечером Варвара Захарова © ИА REGNUM

Набережная Брюгге, пожалуй, одно из самых красивых и необычных мест в Йошкар-Оле. Улица полностью выполнена в едином стиле европейской северной готики, отсюда и название. Бельгийский город Брюгге тоже богат сооружениями во фламандском стиле. Здания на набережной, в основном, различные местные ведомства. Однако улица все равно стала одной из самых популярных у йошкаролинцев и туристов.

Вид на набережную Брюгге с Воскресенского моста Варвара Захарова © ИА REGNUM

Воскресенский мост, Йошкар-Ола Варвара Захарова © ИА REGNUM

Воскресенский собор и Александро-Невская часовня в Йошкар-Оле Варвара Захарова © ИА REGNUM

Вид на центр Йошкар-Олы с Воскресенской набережной Варвара Захарова © ИА REGNUM

Вид с Воскресенской набережной в Йошкар-Оле Варвара Захарова © ИА REGNUM Вид с Театрального моста, Йошкар-Ола Варвара Захарова © ИА REGNUM

Набережная Брюгге в Йошкар-Оле Варвара Захарова © ИА REGNUM

Царевококшайский кремль

Его построили в 2009 году на месте старинной деревянной крепости, которая не сохранилась до наших дней. В XIX веке на этом месте находилась городская базарная площадь, а в советское время она стала площадью Революции. Сам Кремль состоит из четырех башен, соединенных крепостными стенами из красного кирпича. Это полностью новодел, который мало интересен туристам.

Царевококшайский кремль внутри Варвара Захарова © ИА REGNUM

Царевококшайский кремль снаружи Варвара Захарова © ИА REGNUM

Пушка в Царевококшайском кремле Варвара Захарова © ИА REGNUM

Патриаршая площадь

Площадь была основана в 2010 году на берегу реки Малая Кокшага. В том же году там установили памятник основателю Марийской и Йошкар-Олинской епархии Алексию II. Центром площади и основной достопримечательностью служит его памятник, где и изображен патриарх.

Воскресенская набережная в Йошкар-Оле днем Варвара Захарова © ИА REGNUM

На территории площади также находится монумент, посвященный императрице Елизавете Петровне. На нем императрица запечатлена верхом на лошади, так как при жизни была умелой наездницей.

Памятник Елизавете Петровне на набережной Брюгге Варвара Захарова © ИА REGNUM

Кроме того, на Патриаршей площади расположен Республиканский театр кукол. Само здание отчетливо напоминает сказочный замок. Театр богат различными постановками детских произведений. В рамках театра работает музей-лекторий, где дети узнают историю кукольного искусства.

Дом купцов Кореповых

В Йошкар-Оле находится известный местным жителям дом Кореповых. Здание было приобретено М. И. Кореповой в конце XIX века. На первом этаже были размещены магазины, в северной части — уездный съезд, а в южной — уездная почтово-телеграфная контора. Но после 1917 г. дом был национализирован, а внутри него размещался уездный исполнительный комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов.

Площадь Пресвятой Девы Марии

Современная архитектурная достопримечательность города Йошкар-Ола. С этого места открывается прекрасный вид на набережную Брюгге. У будущего собора в 2007 году была установлена скульптурная композиция «Пресвятая Богородица с младенцем Христом», в 2011 году в центре площади Республики Пресвятой Девы Марии — фонтан-памятник «Архангел Гавриил».

Благовещенский собор и Площадь Республики Пресвятой Девы Марии Варвара Захарова © ИА REGNUM

Фонтан Архангел Гавриил на площади Республики, Йошкар-Ола Варвара Захарова © ИА REGNUM

Благовещенская башня

Интересное сооружение, выполненное в стиле кремлевских башен, появилось на территории города в 2007 году. Вершину башни занимает двуглавый орел, по середине — куранты, а на первом ярусе башни размещен пункт полиции. Кроме того, в самой башне находится обзорная площадка для осмотра достопримечательностей города с высоты птичьего полета. Перед башней расположился фонтан, в центре которого находится скульптура Архангела Гавриила. Его же именем названа Архангельская слобода.

Архангельская слобода, вид на Благовещенскую башню Варвара Захарова © ИА REGNUM

Архангельская слобода в Йошкар-Оле

Колоритная Архангельская слобода славится Собором Благовещения Пресвятой Богородицы, который очень похож на петербургский храм Спаса на Крови. На территории слободы много различных цветных построек с колоритными фигурками на фасадах, в которых находятся офисы, кафе и магазины.

Архангельская слобода, Йошкар-Ола Варвара Захарова © ИА REGNUM

Недалеко от площади стоит еще одна достопримечательность города — Драмтеатр имени Константинова, который действует в городе с 1919 года.

Архангельская слобода в Йошкар-Оле Варвара Захарова © ИА REGNUM

Добраться до Марий Эл, например, из Москвы можно, как на поезде, так и на самолёте. А автопутешественники по дороге проедут также Владимирскую и Нижегородскую области, а также Чувашию.