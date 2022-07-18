Москва, 18 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Риск завоза лихорадки Марбург на территорию Российской Федерации минимальный. Об этом 18 июля заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Iamablessing Гана

По мнению ведомства, риск завоза вируса Марбург в Россию минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения с Ганой и снижения общей интенсивности пассажиропотоков.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время ситуация с распространением лихорадки Марбург находится на контроле ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, два случая с подозрением на заражение вирусом Марбург выявили в Гане.

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