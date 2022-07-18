Барнаул, , 11:48 — REGNUM Международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова 18 июля известил об открытии с 31 июля прямого рейса по маршруту Пермь-Барнаул-Пермь.

Аэропорт Барнаула Andrew Belonogow

Вылеты будут осуществляться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на комфортабельном воздушном судне Embraer 190, вместимостью 110 кресел авиакомпании «Nordwind». По воскресеньям вылет из Перми в 00.30, прилет в Барнаул в 05:20.

Вылет из Барнаула в 06:30, прилет в Пермь в 07:25.

По четвергам вылет из Перми в 00:35, прилет в Барнаул в 05:20.

Вылет из Барнаула в 06:20, прилет в Пермь в 07:10. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 1500 рублей.

Пассажирам предоставляется возможность воспользоваться маршрутной сетью аэропорта Пермь, доступны стыковки с городами Нижний Новгород, Владикавказ и Калининград.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно о возобновлении после почти полугодового перерыва выполнения рейсов авиакомпании «S7» по маршруту Новосибирск — Барнаул — Новосибирск.

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