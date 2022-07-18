Франкфурт-на-Майне, Германия, 18 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Растущая инфляция, падение евро ниже паритета с долларом и общее мнение, что центробанки не успевают реагировать на события, — вот лишь некоторые причины для значительного повышения ставки Европейским центральным банком, которое ожидается в четверг 21 июля, как сообщает Bloomberg.

Adam Tinworth Кристин Лагард

Среди аргументов против — мнение части руководства ЕЦБ о том, что ставку не следует повышать более чем на четверть пункта, неуверенные перспективы роста и политические неурядицы в странах ЕС, последней из которых стала Италия.

Возможно, ЕЦБ предстоит принять одно из самых сложных решений за последние годы, делая выбор между угрозой долговых шоков и замедления роста и опасностью потерять контроль над инфляцией в период агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики по всему миру.

Лишь меньшинство чиновников ЕЦБ публично высказалось за повышение ставки на полпункта, тогда как большинство считает, что начать следует с меньшего. Председатель центробанка Кристин Лагард объявила о «намерении» поднять ставку на четверть пункта, но предупредила, что решение еще не принято.

Глава Центрального банка Бельгии Пьер Вунш, обычно придерживающийся «ястребиных» взглядов, тем не менее назвал это «решенным делом».

Однако как бы главы ЕЦБ ни противились повышению ставок на полпункта, основания для этого никуда не делись.

Инфляция достигла рекордных 8,6% и продолжает расти. По новым прогнозам Европейской комиссии, в 2023 году инфляция в среднем вдвое превысит целевой показатель в 2%. Из прогнозов самого ЕЦБ следует, что инфляция превысит этот целевой показатель и его руководство высказывается за пересмотр прогнозов в сторону ухудшения.