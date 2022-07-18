София, , 11:47 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении вручить третий — последний мандат на формирование нового правительства страны. Об этом 18 июля сообщает БНР.

Румен Радев Rumenradev.org

По предварительным данным, Радев предоставит соответствующий документ Болгарской социалистической партии (БСП), являющейся одной из основных коалиционных структур парламента Болгарии. Церемония запланирована на 17:00 по местному времени.

Руководство БСП отказывается от каких-либо комментариев относительно предстоящего события.

Напомним, ранее болгарский президент вручал указанный мандат техническому лидеру партии «Продолжаем перемены» и главе партии «ГЕРБ». Оба документа были возвращены лидеру государства.