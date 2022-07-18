Кемерово, 18 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Трое заболевших госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 166 877. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 163 746 пациентов, в том числе 12 за сутки.

Зарегистрирован также новый летальный случай от COVID-19. Таким образом, всего к 18 июля жертвами коронавируса стали 2490 человек.