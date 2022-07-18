Мурманск, , 11:46 — REGNUM В Печенгском муниципальном округе Мурманской области сотрудники погрануправления ФСБ выявили 14 иностранных граждан, которые нелегально трудились на стройке, сообщает пресс-служба ведомства.

Мигранты Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В результате проверки документов у иностранцев, дающих право нахождения на территории с регламентированным посещением, установлен факт отсутствия у них специального разрешения на нахождение и осуществления трудовой деятельности», — сообщает Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

13 человек привлекли к административной ответственности. В отношении ещё одного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, границу между Финляндией и РФ за день пересекли более пяти тысяч человек.