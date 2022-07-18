Улан-Удэ, 18 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии велись работы по тушению пяти лесных пожаров. Четыре из них возникли за последние 24 часа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

10.mchs.gov.ru Лесной пожар

Причиной двух возгораний стали сухие грозы, ещё две возникли из-за неосторожного обращения с огнём и перехода с земель иных категорий.

«С огнём сражались 88 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 19 единиц лесопожарной техники», — отметили в ведомстве.

В результате все пожары ликвидированы на площади 8,2 га.