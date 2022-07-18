Брюссель, , 11:44 — REGNUM Еврокомиссия выделит 500 млн евро для доукомплектования арсеналов стран ЕС, истощенных из-за поставок оружия Киеву. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на информированные источники.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что соответствующая инициатива рассчитана на два года. Помимо финансовой составляющей она предусматривает создание специальной платформы, которая позволит централизовать закупки вооружений. План разрабатывался с перспективой затяжного конфликта на Украине, уточнили источники.

Кроме того, данная инициатива учитывает уроки, извлеченные из совместной закупки вакцин против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим может перестать поставлять вооружение Киеву из-за политического кризиса, который сейчас переживает Италия.

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