Москва, , 11:44 — REGNUM Не очень образованной хвастунишкой назвал сенатор Владимир Джабаров главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

«Лиз Трасс редкая хвастунишка! И, по-видимому, не очень образованная», — отметил Джабаров в телеграм-канале.

Он напомнил мультфильм «Храбрый заяц», в котором заяц так громко хвалился, что он не боится волка и даже может его съесть, что вызвал восхищение у всех остальных зайчат, все они пели, плясали, шумели так громко, что в итоге привлекли внимание волка, а потом для «храброго зайца» наступили минуты ужаса и страха.

«Так вот, госпожа Трасс очень сильно смахивает на «храброго зайца». Заочно огрызается всем российским лидерам, а при встрече (что маловероятно) подожмёт хвост», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Трасс пообещала встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии в ноябре в случае, если ее изберут премьер-министром Великобритании. Она пообещала вызвать Путина на разговор и осадить его.

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