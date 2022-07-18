Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Новая экологичная офисная бумага была создана технологами Светогорского ЦБК при поддержке ученых Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе вуза.

Бумага

«В ее производстве не используются импортные химикаты для отбеливания целлюлозы, что делает продукт экологичным и упрощает переработку. Новая эко-бумага была реализована в качестве бланков для ЕГЭ и ОГЭ и уже продается в магазинах. Стоит отметить, что цена ее ниже, чем у бумаги из беленой целлюлозы», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что появление новой продукции стало причиной изменений в государственных стандартах и потому в данный момент специалисты дополняют ГОСТ по бумаге для офисной техники.

Кроме того, отмечается, что, когда после введения санкций стало невозможно получать импортный химический реагент для получения беленой целлюлозы, за две недели была разработана новая технология, заключающаяся в грамотном соотношении частично беленой целлюлозы, наполнителя и беленой химико-термомеханической древесной массы, а также был изменён процесс варки целлюлозы.

Помимо этого, в основе новой технологии лежит кислородная отбелка, которая была открыта в 1956 году выпускником Ленинградского технологического института ЦБП (ныне Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД) Гарри Акимом и его научным руководителем профессором Виктором Никитиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что репродуктор для разведения племенной птицы будет построен в Московской области для импортозамещения.